Тридцать три заявки направили НКО региона на первый конкурс президентских грантов 2020 года

| Фото: Фонд президентских грантов во ВКонтакте | Фото: Фонд президентских грантов во ВКонтакте

33 проекта направили некоммерческие организации Тюменской области на первый конкурс 2020 года, объявленный Фондом президентских грантов 15 октября 2019 года. Принятые заявки опубликованы на сайте фонда 26 ноября.

Об этом корреспонденту информагентства "Тюменская линия" сообщила начальник отдела поддержки и развития негосударственных организаций и общественных связей департамента социального развития Тюменской области Юлия Мясникова.

Тюменский регион вошел в тройку по количеству представленных на конкурс проектов. Уступил лишь Свердловской области – 53 заявки - это при том, что НКО у них в три раза больше, чем в Тюменской области, и ХМАО-Югре - 39 заявок.

По мнению специалиста регионального департамента соцразвития, в этот раз приятно удивило не только количество проектов, но и их наполненность, перспективность, актуальность и масштаб.

"Из крупных организаций, которые ранее участвовали в президентских грантах, у нас сейчас заявился Шекспировский молодежный театр – они всегда получали большие субсидии от Фонда. Если раньше они свои спектакли ориентировали на тюменского зрителя, то сейчас выходят на округ – Курганская, Свердловская область и другие. Это будет способствовать тому, что они, скорее всего, выиграют грант. Еще из крупных организаций, которые ранее привлекали средства Фонда, - общественная организация ветеранов и пенсионеров труда, вооруженных сил и правоохранительных органов – это наш ресурсный центр ветеранский – первый в России, организованный в 2018 году. Грант они получили в этом году, реализуют его в декабре. Сейчас написали новый проект и направили заявку на конкурс 2020 года. Проект у них "Профессионалы становятся виртуозами" - это обучение ветеранов новым технологиям работы", - рассказала Юлия Мясникова.

Из общего числа проектов от региона есть совершенно новые НКО, о которых ранее никто не слышал. И еще есть организации, которые работают с разными национальными аудиториями. Этого раньше не было. Отрадно, что тюменские организации, которые занимаются этим направлением, выходят на всероссийский уровень, добавила Юлия Мясникова.

"Названия у проектов интересные, например, "Гувернерская служба" - проект общественной организации из Омутинского для людей с ограниченными возможностями здоровья. Интересная заявка, тема, и если они победят - это будет здорово, ведь проект направлен на поддержку людей с ОВЗ", - отметила начальник отдела поддержки и развития негосударственных организаций и общественных связей регионального департамента социального развития.

Итоги первого конкурса 2020 года подведут 21 февраля.

Напомним, в первом конкурсе 2019 года Фонд президентских грантов поддержал проекты 31 организации Тюменской области, общая сумма средств составила более 40 млн рублей. З4 НКО региона победили во втором конкурсе. Сумма поддержки – более 41 млн рублей. В 2018 году сумма грантов составила более 123 млн рублей.

Всего на первый конкурс 2020 года поступило 9 тыс. 308 проектов от 7 тыс. 946 некоммерческих организаций из всех регионов страны.

Анжела Лебедева