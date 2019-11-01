Тридцать пять тюменцев станут общественными жилищными инспекторами

| Фото: Комиссия по поддержке СО НКО, развитию благотворительности и добровольческого движения Общественной палаты Тюменской области | Фото: Комиссия по поддержке СО НКО, развитию благотворительности и добровольческого движения Общественной палаты Тюменской области

35 тюменцев станут первыми общественными жилищными инспекторами. Организаторы проекта "Школа ЖКХ" приступили к обучению самых активных и заинтересованных из слушателей, которые осваивают углубленный курс программы. В основном это − активные тюменцы старшего поколения, имеющие богатый опыт общественной работы.

Напомним, "Школа ЖКХ" подразумевает юридическое просвещение жителей в сфере жилищно-коммунального хозяйства и развитие института общественных жилищных инспекторов в Тюменской области. Проект реализуется с августа 2019 года региональным отделением Центра общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства при поддержке фонда президентских грантов, Альянса социально ориентированных некоммерческих организаций и Общественной палаты ТО.

В сентябре 2019 года прошла серия просветительских семинаров для восьми групп слушателей. Обучение по базовым направлениям, таким как "основные нормативно-правовые акты, регулирующие вопросы в сфере ЖКХ", "понятия и виды основных форм собственности", "специфика регулирования совместного пользования имуществом многоквартирных домов", "права и обязанности собственников жилых помещений" и другим прошло в общей сложности 160 человек – общественных и гражданских активистов.

По итогам просветительских семинаров была сформирована группа из 35 самых активных и заинтересованных участников, которые и начали осваивать углубленный курс "Общественный инспектор в сфере ЖКХ", сообщают в комиссии по поддержке СО НКО, развитию благотворительности и добровольческого движения Общественной палаты Тюменской области.

Авторы "Школы ЖКХ" уверены, что инспекторы станут связующим звеном в обеспечении диалога между собственниками помещений, обслуживающими организациями и государственными органами, помогут решать острые социальные проблемы.