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Более шестидесяти человек сыграли в игру "Земля отцов_72" в Тюмени

Общество, 11:17 25 ноября 2019

Совет отцов при УПР в Тюменской области во ВКонтакте | Фото: Совет отцов при УПР в Тюменской области во ВКонтакте

65 человек приняли участие в первой конференции-игротеке проекта "Отцовский meet-up: Земля отцов" в Тюмени 23 ноября, сообщает Совет отцов при уполномоченном по правам ребенка в Тюменской области.

Участники мероприятия заслушали мини-лекцию по истории тюменского отцовства периода XVII-XX веков от кандидата исторических наук Ларисы Васильевой, сыграли в оригинальную настольную игру "Земля Отцов_72" и прошли командную викторину. На конференцию-игротеку пришли не только тюменцы. Около 20 человек приехали на встречу из Тобольска, Ишима, Ялуторовска, Тюменского и Нижнетавдинского районов, пос. Онохино и Винзили.

Победители игрового модуля и гости конференции в качестве призов получили игровые комплекты, фирменные футболки и кружки с логотипом проекта. "Самым ценным, что было подарено каждому участнику, стали знания о двадцати пяти известных в истории отцах, внесших значительный вклад в становление и развитие Тюменской земли", — добавили в Совете отцов.

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Следующая игротека, посвященная "отцовскому периоду" XX-XXI веков, пройдет 14 декабря. За анонсами можно следить в группе организаторы и на странице сообщества — папа72.рф.

Проект реализуется при финансовой поддержке департамента культуры Тюменской области.

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# дети , игротека , конференция , родители , Совет отцов

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