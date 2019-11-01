В Тюменской области назвали имена лидеров акции "Добровольцы – детям"

| Фото: из группы "Добровольческое движение | Тюменская область" во ВКонтакте | Фото: из группы "Добровольческое движение | Тюменская область" во ВКонтакте

Около 150 социальных мероприятий, в которых приняло участие более 300 тысяч жителей Тюменской области, организовали в регионе участники всероссийской акции "Добровольцы - детям". Она продлилась с 15 мая по 15 сентября.

Благодаря работе волонтеров более 20 тыс. семей и детей получили адресную, социальную, психологическую помощь.

По итогам отчетов о реализации акции выявлены лидеры, принявшие наиболее активное участие в акции. Среди них - тоболячка Фарида Мухаметшина из молодежного общественного волонтерского объединения "ВЕК", Елена Меркулова из волонтерского отряда "Экстрим" Ларихинского сельского дома культуры Ишимского района, Инна Урих из волонтерского клуба "Маслянский дворик" комплексного центра социального обслуживания "Виктория" Сладковского муниципального района.

Кроме того, в число лучших вошли руководитель волонтерского отряда "Альтернатива" Сорокинского центра детского творчества Наталья Моргунова, специалист по работе с молодежью центра "Поколение" Тюменского района Оксана Осколкова, сотрудник Молодежного социально-делового центра Ялуторовска Виктория Балдук и Александр Пайцев из филиала Ишимского многопрофильного техникума в Казанском муниципальном районе.

Среди организаций самыми активными участниками регионального этапа всероссийской акции "Добровольцы - детям" стали Старокавдыкская школа Ялуторовского района и Голышмановский центр развития ребенка, детский сад №4 "Елочка", сообщают в Координационном ресурсном центре поддержки добровольческого (волонтерского) движения Тюменской области.

Региональные лидеры отправятся на форум добровольцев в Москву 5 декабря.

Дарья Казакова