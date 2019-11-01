Проект "Доступный керлинг" охватит более сорока тюменских семей

| Фото: Федерация керлинга Тюменской области во ВКонтакте | Фото: Федерация керлинга Тюменской области во ВКонтакте

Более сорока семей станут участниками проекта "Доступный керлинг" в Тюмени.

"Сейчас мы приступаем к реализации "Доступного керлинга". Этот проект получал поддержку на региональном уровне. Недавно нас поддержал Фонд президентских грантов. Планируем охватить минимум 42 семьи, проживающих в Тюмени", — рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" руководитель проекта, вице-президент Федерации керлинга Тюменской области Константин Пережогин.

Проект "Доступный керлинг" нацелен на семьи. Участие в нем могут принять дети всех возрастов. По проекту предусмотрены мастер-классы, занятия, пять отборочных "волн" среди семей и гранд-финал.

Первое мероприятие "Доступного керлинга" состоится 14 декабря. "Когда наберутся первые десять семей, мы проведем для них мини-лекцию, расскажем правила игры. Они поучатся играть в керлинг", — добавил Константин Пережогин. Занятия будут проходить на территории ТРЦ "Колумб".

По словам руководителя проекта, "Доступный керлинг" направлен на развитие этого вида спорта. В регионе действует Федерация керлинга, но по численности она невелика. Как отмечает Константин Пережогин, заниматься этим видом спорта может любой желающий. "Керлинг универсален, он хорошо подходит для семей. Команда состоит из двух-четырех человек. Игра спортивная, но не требует каких-то особых умений, супер навыков. Она не экстремальная. Человек с любым уровнем физической подготовки может присоединиться к проекту", — заключил вице-президент Федерации керлинга Тюменской области.

Напомним, ранее проект "Доступный керлинг" получил поддержку Фонда президентских грантов по итогам второго конкурса 2019 года — более 415 тыс. рублей.

Инна Пахомова