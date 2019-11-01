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Благотворительный фонд поддержки семей погибших военнослужащих может появиться в Югре

Общество, 15:25 20 ноября 2019

Общественной палаты Ханты-Мансийского автономного округа | Фото: Общественной палаты Ханты-Мансийского автономного округа

Благотворительный фонд для поддержки семей погибших военнослужащих предложили создать члены Общественной палаты Ханты-Мансийского автономного округа.

Об этом рассказали на заседании комиссии по делам ветеранов и гражданско-патриотическому воспитанию граждан ОП Югры.

Председатель комиссии Олег Сержантов отметил, что на учете в органах социальной защиты округа состоят 269 родителей военнослужащих, погибших либо умерших, пропавших без вести в ходе локальных конфликтов. У них есть немало проблем и вопросов, которые требуют решения.

К примеру, председатель совета Ханты-Мансийского регионального отделения общероссийской общественной организации семей погибших защитников Отечества Татьяна Тихон отметила, что слабо ведется работа по паспортизации воинских захоронений. Необходимо выявить, в каком состоянии находятся могилы воинов, нужен ли ремонт и какой, живы ли родственники, обобщить информацию о состоянии учета и сохранения мест погребения погибших.

Члены комиссии Общественной палаты Югры решили рассмотреть на следующем заседании вопрос по предоставлению услуг в сфере физической культуры и реабилитации участников боевых действий в Республике Афганистан и семей погибших или пропавших без вести воинов, сообщают в пресс-службе ОП Югры.

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# Афганистан , Общественная палата , реабилитация , социальная поддержка , Югра

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