Тюменцы встретятся на чемпионате по игре "Мой выбор - нет наркотикам"

| Фото: общественная палата Тюменской области во ВКонтакте | Фото: общественная палата Тюменской области во ВКонтакте

68 человек примут участие в полуфинальных играх и финале чемпионата по настольной профилактической игре "Мой выбор - нет наркотикам", которые пройдут в пространстве "Точка кипения-Тюмень" (Западно-Сибирский инновационный центр, ул. Республики, 142) 20 ноября, сообщает региональная общественная палата.

Участие в полуфинальных играх и финале примут победители и призеры отборочных этапов. Отметим, в отборочных игровых сессиях турнира сразились более тысячи учеников 15 школ и средне-специальных учебных заведений Тюмени. Так, очередной этап турнира состоялся в Тюменском колледже экономики, управления и права. В преддверии начала игр перед студентами выступили организаторы проекта и партнеры — представители тюменского реабилитационного центра “Ковчег”, которые рассказали ребятам о непоправимом вреде пагубных привычек для жизни и здоровья.

В основе настольной игры "Мой выбор - нет наркотикам" лежит психологическая методика, называемая "Колесо баланса". Попадая в различные игровые ситуации, моделирующие жизнь и поведение реального молодого человека, игроки должны выстаивать свой личный жизненный баланс, достижение которого поможет обрести счастье и гармонию. Участники игры будут сталкиваться с препятствиями, научатся распознавать и преодолевать их. Также в процессе прохождения игроки узнают о признаках и последствия употребления наркотических веществ.