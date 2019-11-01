Пятьсот школьников участвовали в соревнованиях танкового турнира ТТ-72

| Фото: общественное патриотическое движение "Булава-Т" | Фото: общественное патриотическое движение "Булава-Т"

500 школьников Тюмени приняли участие в танковых баталиях ТТ-72. В интерактивной форме они прикоснулись к героической истории страны, сообщает региональное общественное патриотическое движение "Булава-Т".

Учащиеся 7-8 классов сделали для себя открытие: оказывается, в 1945 году прошло целых четыре парада Победы: 4 мая прошел парад бронетанковых войск в Берлине, 24 июня на Красной Площади в Москве, 7 сентября - парад союзных войск в Берлине, а 16 сентября - парад Победы в китайском Харбине.

В качестве почетного гостя в 49 гимназии присутствовал депутат Тюменской областной думы Николай Бабин, который пожелал школьникам успехов в учебе.

| Фото: общественное патриотическое движение "Булава-Т" | Фото: общественное патриотическое движение "Булава-Т"

В 81 лицее прошли отборочные школьные соревнования по танкомодельному виду спорта в дисциплине "Встречный бой" класс "Пилотаж". По итогам боев первое место заняли Кирилл Дериглазов и Степан Роднев.

Мероприятия танкового турнира ТТ-72 проходят при поддержке Тюменской областной думы, комитета по делам национальностей Тюменской области, городского департамента по спорту и молодежной политике.