Тюменцев приглашают присоединиться к акции #ЩедрыйВторник

| Фото: https://www.givingtuesday.ru/ | Фото: https://www.givingtuesday.ru/

Поддержать международную благотворительную акцию #ЩедрыйВторник призывают тюменских волонтеров.

3 декабря в четвертый раз пройдет Международный день благотворительности #ЩедрыйВторник. Это день, когда миллионы людей — некоммерческие организации, компании, учреждения, общественные пространства и инициативные группы объединяются для проведения благотворительных мероприятий, рассказывают, как и кому они помогают и вдохновляют других людей на добрые дела.

#ЩедрыйВторник можно поддержать с 19 ноября по 4 декабря 2019 года любой благотворительной активностью: волонтерской или фандрайзинговой акцией, концертом, лекцией, пожертвованием или просто постом на тему благотворительности в социальных сетях — форматы и цели участия в нем могут быть разными, сообщают организаторы.

"У движения нет лидера, потому что все, что происходит в #ЩедрыйВторник, происходит благодаря инициативе обычных людей. Исследования говорят нам о том, что именно в #ЩедрыйВторник многие впервые знакомятся с благотворительностью", — рассказала директор по коммуникациям благотворительного фонда развития филантропии "КАФ" Светлана Корначева.

По данным фонда, за три предыдущих года к #ЩедромуВторнику присоединились в общей сложности более 2 тыс. 800 организаций, которые провели 5 тыс. благотворительных событий по всей стране.

Для того, чтобы стать партнером #ЩедрогоВторника, нужно зарегистрироваться на сайте, придумать благотворительное событие, добавить его на интерактивную карту, рассказать о своей благотворительной активности в социальных сетях, не забывая использовать хэштэг #ЩедрыйВторник, а затем поделиться результатами, чтобы успешный опыт волонтеров смог попасть в сборник лучших идей.

Участие в акции, регистрация и все материалы сайта щедрыйвторник.рф бесплатны.