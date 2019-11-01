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Конкурс красоты "Мисс Оптимистка 2019" пройдет в Казанском и Ишиме

Общество, 16:19 23 ноября 2019

Комиссия по поддержке СО НКО, развитию благотворительности и добровольческого движения Общественной палаты Тюменской области | Фото: Комиссия по поддержке СО НКО, развитию благотворительности и добровольческого движения Общественной палаты Тюменской области

Выявить интеллектуальный и творческий потенциал, внутреннюю красоту и уникальность каждой конкурсантки намерены жюри конкурса красоты для девушек с ограниченными возможностями здоровья "Мисс Оптимистка 2019", который пройдет 28 и 29 ноября в Казанском и Ишиме.

Традиционно в конкурсе примут участие девушки в возрасте от 16 до 35 лет. Проект проводится с 2004 года.

В Казанском XV юбилейный открытый благотворительный творческий конкурс красоты начнется в районном доме культуры 28 ноября в 17 часов. В Ишиме - 29 ноября в концертном зале имени 30 лет ВЛКСМ в 18 часов. Подробная информация - в группе проекта.

Мероприятие пройдет при поддержке правительства Тюменской области, сообщают в комиссии по поддержке СО НКО, развитию благотворительности и добровольческого движения региональной Общественной палаты.

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# конкурс красоты , Мисс оптимистка

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