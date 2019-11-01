В Тюмени разрабатывают проект вовлечения волонтеров в оказание паллиативной помощи

| Фото: с личной страницы Павла Притупы во ВКонтакте | Фото: с личной страницы Павла Притупы во ВКонтакте

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Примерно 70-80 человек станут участниками волонтерского проекта по оказанию паллиативной помощи в Тюмени. Старт идеи был дан в Москве, на сессии федеральной программы "Норма жизни в "Сенеже".

Об этом корреспонденту информагентства "Тюменская линия" сообщил участник региональной команды федеральной программы "Норма жизни", директор детского центра ГринЛандия Павел Притупа.

В мастерской управления "Сенеж", Солнечногорск Московской области, с 17 по 19 ноября прошла образовательная программа "Норма жизни", которая создана для интеграции технологий волонтерства в работу социальных организаций за счет создания прецедентов успешного взаимодействия добровольцев и учреждений.

"Для участия в федеральной программе "Норма жизни", который запускается в 20 регионах страны, от Тюменской области вошли 10 человек. Суть программы – развить волонтерскую деятельность в социальных учреждениях. Наша задача – создать пилотный проект. Во время пребывания в "Сенеже" мы решили, что это будет проект вовлечения волонтеров в оказание паллиативной помощи в Тюмени", - рассказал он.

Идею тюменцев эксперты "Сенежа" поддержали. Сейчас главное, над чем работает команда – дорабатывает проект. Методическую помощь авторам проекта оказывает модератор – сотрудник бизнес-школы "Сколково" Алена Мясникова.

"У каждого участника проекта есть своя роль: кто-то привлекает волонтеров, кто-то отвечает за взаимодействие с учреждениями, в которых оказывают паллиативную помощь, еще группа взяла на себя взаимодействие с коммерческими организациями. В команде есть представители органов исполнительной власти, сотрудники государственных учреждений, координаторы добровольчества Тюменской области, специалисты НКО", - говорит Павел Притупа.

По словам авторов проекта, для людей, которые решатся на оказание волонтерской помощи в хосписе, не важны возраст, опыт и знания в этой области, главное – желание. Тем более, что накануне запуска проекта добровольцев обучат.

"Мы провели опрос среди 360 волонтеров. Многие хотят участвовать в волонтерской деятельности в области паллиативной помощи. Большинство указывают на то, что вначале прошли бы обучение или готовы к работе в присутствии психолога", - отметил Павел Притупа.

В мае 2020 года тюменцы представят проект волонтерства в области оказания паллиативной помощи в Москве. В планах - подать заявку на конкурс Фонда президентских грантов для привлечения финансов.

Анжела Лебедева