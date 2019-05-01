Всероссийская акция "Добровольцы – детям" стартовала в Тюменской области

| Фото: ИА «Тюменская линия» | Фото: ИА «Тюменская линия»

Как добрые дела сближают детей и родителей, учат тюменские волонтеры. Праздничные мероприятия VIII Всероссийской акции "Добровольцы – детям" прошли во всех 26 муниципалитетах Тюменской области 14 мая.

Официальное открытие во Дворце творчества и спорта "Пионер" приурочили к Международному Дню семьи. По телемосту тюменцы связались с коллегами в Москве, где прошло прямое включение со всеми регионами-участниками, рассказала координатор акции "Добровольцы – детям" в Тюменской области, специалист регионального добровольческого центра поддержки добровольческого движения Надежда Кадеева.

"Добровольчество как семейная ценность – это возможность проводить вместе время и улучшить взаимопонимание. Волонтеры - в основном дети от 14 лет. Очень многие родители страдают от того, что не могут найти общий язык с детьми-подростками. Вместе делая полезное доброе дело, семьи находят взаимопонимание", – убеждена Надежда Кадеева.

В рамках мероприятия прошел фестиваль с интерактивными площадками, спортивными состязаниями и мастер-классами. О своей деятельности рассказали волонтеры Областного центра профилактики и реабилитации, Центра "Семья", Геронтологического центра. На площадке "Бабушкин Workout" добровольцы серебряного возраста продемонстрировали современные виды спорта и форматы зарядки для сверстников, детей и их родителей.

На уличной площадке представитель команды Street WORKOUT Тюменской области Ксения Морозова предложила участникам фестиваля попробовать себя в трюках на турниках. Это только выглядит трудно, но когда занимаешься профессионально, становится проще, считает спортсменка: "Новичку научиться трюкам самостоятельно будет сложно, нужна помощь тренера, чтобы не навредить себе и быстрее достичь результата. Для меня Workout, особенно Freestyle на турнике – это вид искусства. У меня захватывало дух, когда я видела, как люди это делают. Это очень красиво".

Чтобы заманить ребенка на футбольное поле, нужно свести к минимуму соревновательную составляющую и больше работать на результат, рекомендует главный судья турнира по мини-футболу для несовершеннолетних из групп риска среди образовательных учреждений Тюмени Сергей Ивашов. Иными словами, ребенок должен развиваться индивидуально, воспитывать следует футболистов, а не команду.

"Чтобы ребенок развивался, не надо его ограничивать. Я сам из группы риска, если хотите. Я ведь рос в лихие девяностые. Если бы не футбол… Я был из малообеспеченной семьи. И все свободное время пропадал на футбольном поле – в школе и во дворе. Футбол меня спас от недобрых компаний", – вспоминает Сергей Ивашов.

Всероссийская акция "Добровольцы – детям" проходит с 15 мая по 15 сентября. В ее рамках общественные организации региона могут предложить и провести мероприятие для семей. По итогам акции определяются региональные лидеры, которые направляются на форум добровольцев в Москву 5 декабря.

Ирина Ромашкина