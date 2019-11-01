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Студент Тюменского колледжа экономики, управления и права стал лучшим в игре "Мой выбор - нет наркотикам"

Общество, 16:58 25 ноября 2019

Комиссия по поддержке СО НКО, развитию благотворительности и добровольческого движения Общественной палаты Тюменской области | Фото: Комиссия по поддержке СО НКО, развитию благотворительности и добровольческого движения Общественной палаты Тюменской области

Итоги первого городского чемпионата по настольной профилактической игре "Мой выбор - нет наркотикам" подвели в тюменской "Точке кипения".

Лучшим оказался студент Тюменского колледжа экономики, управления и права Богдан Бирюков, на втором месте - ученица школы №41 Юлия Малолеткина, бронзовый призер - учащийся Тюменского колледжа транспортных технологии и сервиса Дмитрий Москвин.

Напомним, первый городской турнир по игре "Мой выбор - нет наркотикам" стартовал в Тюмени в середине октября, и за это время в нем приняли участие более тысячи учеников различных возрастных групп из 15 школ и средне-специальных учебных заведений областной столицы. По итогам отборочных раундов в полуфинал вышли 68 лучших, в финал - 18. Трое победителей получили почетные грамоты и ценные подарки - планшеты и смарт-часы, сообщили в комиссии по поддержке СО НКО, развитию благотворительности и добровольческого движения Общественной палаты Тюменской области.

Во время игры ребята, преодолевая различные ситуации, моделирующие жизнь и поведение реального молодого человека в современном мире, должны выстроить свой личный жизненный баланс, достижение которого поможет обрести счастье и гармонию. Среди препятствий, с которыми приходится сталкиваться игрокам, одними из важнейших становятся угрозы, связанные с употреблением и незаконным оборотом наркотических веществ. Только сделав правильный выбор в пользу здорового образа жизни, участники могут добиться успеха.

Один соорганизаторов чемпионата, председатель АНО “Живой город” Михаил Мельцер отметил, что это масштабный и интересный проект, который еще раз позволил убедиться в том, что будущее просветительских, социальных и образовательных проектов за максимальным внедрением в их структуру механизмов игрофикации. В планах - подготовить обновленную версию "Мой выбор - нет наркотикам 2.0" и расширить географию проведения чемпионата на всю Тюменскую область.

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# настольные игры , социально ориентированные некоммерческие организации , Точка кипения

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