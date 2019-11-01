  • 26 ноября 201926.11.2019вторник
  • USD63,7637
    EUR70,3122
  • В Тюмени -9..-11 С 3 м/с ветер южный

Тюменская "Стальная гвардия" пройдет в Курганской области

Общество, 13:36 26 ноября 2019

танковый турнир "Стальная гвардия" во ВКонтакте | Фото: танковый турнир "Стальная гвардия" во ВКонтакте

Серия турниров "Стальная гвардия", организованная тюменскими активистами, пройдет в Курганской области в декабре 2019 года.

Как рассказал корреспонденту информационного директор Центра патриотического воспитания "Достойный выбор" Максим Шереметьев, в Кургане при партнерстве с Союзом отцов Курганской области запустили секцию по танко-модельному спорту. Ранее курганцам передали два танка и игровое поле.

"В декабре здесь пройдет серия турниров. Ранее комплект оборудования был передан и нашим партнерам в Челябинской области. Сейчас готовимся к поездке в Свердловскую область", — добавил он.

Турнир "Стальная гвардия" стал межрегиональным. Он призван охватить четыре субъекта Уральского федерального округа.

Инна Пахомова

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# соревнования , турниры

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:58 26.11.2019Тюменский радиоклуб признан лучшим на континенте
13:47 26.11.2019В Тюменской области формируют культуру наставничества
13:36 26.11.2019Тюменская "Стальная гвардия" пройдет в Курганской области
13:25 26.11.2019Пожар на Заводоуковском элеваторе ликвидировали огнеборцы в ходе учения