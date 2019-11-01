Тюменская "Стальная гвардия" пройдет в Курганской области

| Фото: танковый турнир "Стальная гвардия" во ВКонтакте | Фото: танковый турнир "Стальная гвардия" во ВКонтакте

Серия турниров "Стальная гвардия", организованная тюменскими активистами, пройдет в Курганской области в декабре 2019 года.

Как рассказал корреспонденту информационного директор Центра патриотического воспитания "Достойный выбор" Максим Шереметьев, в Кургане при партнерстве с Союзом отцов Курганской области запустили секцию по танко-модельному спорту. Ранее курганцам передали два танка и игровое поле.

"В декабре здесь пройдет серия турниров. Ранее комплект оборудования был передан и нашим партнерам в Челябинской области. Сейчас готовимся к поездке в Свердловскую область", — добавил он.

Турнир "Стальная гвардия" стал межрегиональным. Он призван охватить четыре субъекта Уральского федерального округа.

Инна Пахомова