Итоги форума "Синергия Сибири-2019" подведут в Тюмени

| Фото: Комиссия по поддержке СО НКО, развитию благотворительности и добровольческого движения Общественной палаты Тюменской области | Фото: Комиссия по поддержке СО НКО, развитию благотворительности и добровольческого движения Общественной палаты Тюменской области

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Итоговую проектную сессию V форума Общественной палаты Тюменской области "Синергия Сибири-2019" проведут в Тюмени 27 ноября.

Напомним, форум собрал более 550 участников и 300 гостей со всех уголков юга Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, а также Свердловской и Курганской областей. Среди них было большое число представителей некоммерческого сектора, органов государственной власти и бизнеса, презентовавших успешные совместные социальные проекты на конкурсе “Как нам обустроить Сибирь”.

Уникальной особенностью форума стала раундовая игра проектных команд, проходившая по направлениям: "Демография, спорт и здоровье", "Образование и просвещение", "Городская среда, экология и безопасность", "Культура и духовно-нравственное воспитание граждан", а также "Развитие предпринимательской инициативы граждан и социальное предпринимательство". Авторов разработок, одержавших победу, наградили сертификатами на сопровождение от Альянса СО НКО Тюменской области и ресурсного центра поддержки СО НКО Общественной палаты Тюменской области. Среди них - проекты "Семейный музей руками детей", "Пруд Студенческий", "Новая жизнь", "Семейный альбом родного края" и "Серебряное волонтерство".

Планируется, что в течение года при поддержке экспертов эти проекты начнут воплощаться в жизнь. Именно вопросам экспертного сопровождения и развития инициатив, одержавших победу в ходе раундовой игры, а также проектов-победителей конкурса “Как нам обустроить Сибирь” и будет посвящена основная часть проектной сессии.

Место проведения - приемная ОП ТО, ул. Котовского, 54/3. Начало в 12 часов, сообщают в комиссии по поддержке СО НКО, развитию благотворительности и добровольческого движения Общественной палаты Тюменской области.