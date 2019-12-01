Тюменских "Капитанов двора" презентуют на Всероссийском конкурсе в Сочи

| Фото: "Капитаны двора" во ВКонтакте | Фото: "Капитаны двора" во ВКонтакте

Проект "Капитаны двора" попал в двадцатку лучших программы акселерации, и будет представлен на Demo-day Всероссийского конкурса "Доброволец России – 2019" в Олимпийском парке Сочи 4 декабря.

Об этом корреспонденту информагентства "Тюменская линия" сообщил автор проекта, директор детского центра ГринЛандия Павел Притупа.

"Demo-day – демонстрация лучших проектов, которые принимали участие во всероссийском конкурсе, - а их было 28 тысяч, и на этом форуме представят только 20 лучших, - отметил он. - Мы сможем задать вопросы экспертам. Мой вопрос будет касаться управляющих компаний – по привлечению средств, которые поступают им от жильцов, - чтобы два процента от общей суммы направлялись на проведение досуга во дворах. И к этому нужно подключить НКО. Это будет готовое решение – на моем опыте показать, что это работает".

В состав экспертов форума добровольцев, который пройдет со 2 по 6 декабря, войдут представители органов власти, некоммерческих организаций и волонтерских центров, эксперты в области социального проектирования.

"Проект "Капитаны двора" образовался в 2015 году для привлечения детей к активному отдыху в период каникул. В этом проекте особую заинтересованность проявили правоохранительные органы, которые отмечали рост подростковой преступности именно в этот период времени, - говорит Павел Притупа. - Реализуя наш проект, мы используем разные методы и формы работы с детьми. Для детей младшего школьного возраста проводим мастер-классы и соревнования по дворовым играм. Для подростков - вечера гитарной песни и мастер-классы по "Битбокс" на открытых импровизированных площадках и многое другое".

Разработчики проекта "Капитаны двора" ставят перед собой определенные задачи: подготовить педагогов для реализации проекта, организовать и провести мастер-классы по организации и проведению дворовых игр, познакомить детей и подростков с различными способами эффективного использования свободного времени.

"Большую помощь в реализации проекта оказывают волонтеры, которые прошли обучение в "Школе подготовки дворовых вожатых". Они научили детей подвижным дворовым играм, провели игру-квест по профилактике употребления психоактивных веществ. Участвовали в массовых мероприятиях города: "День здоровья", "День рождения города", "Фестиваль дворовых игр", - добавил Павел Притупа.

Ежегодно проект "Капитаны двора" привлекает более трех с половиной тысяч человек в возрасте от пяти до 17 лет. Он является дважды победителем конкурса Фонда президентских грантов. Тюменские "Капитаны двора" - участники программы акселерации, организованной Ассоциацией волонтерских центров.

Анжела Лебедева