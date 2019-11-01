#ЩедрыйВторник в Тюмени: горожане подарят детям карнавальные костюмы и елочные игрушки

| Фото: администрации Тюмени | Фото: администрации Тюмени

Поделиться с детьми из малоимущих и многодетных семей карнавальными костюмами и елочными игрушками призывают тюменцев волонтеры и социальные работники.

Ежегодную благотворительную акцию #ЩедрыйВторник, которая в четвертый раз пройдет в России 3 декабря, поддержали в центре "Семья" и Тюменском колледже транспортных технологий и сервиса.

Принять участие в акции может любой желающий. Условия просты: до 3 декабря необходимо принести в социальную "Лавку добра" костюмы, которые в дальнейшем обретут новых хозяев. Это поможет создать настоящий праздник для детей, семьи которых попали в трудную жизненную ситуацию. Передать детские карнавальные костюмы можно через пост охраны в любое удобное время по адресам: пр. Геологоразведчиков, 14А, ул. Амурская, 150, ул. Ермака, 1А.

Елочные игрушки и украшения принимают в колледже транспортных технологий и сервиса по ул. Малиновского, 7 до 5 декабря, с 8 до 17 часов. Их передадут на детские новогодние утренники.

Вещи необязательно должны быть новыми, принимаются также б/у в хорошем состоянии.

Сотрудники центра "Семья" напоминают, что под эгидой проекта "Творить добро просто!" "Лавка добра" функционирует в течение всего года. Тюменцы могут помочь нуждающимся семьям, пожертвовав одежду, обувь, бытовую технику, канцелярские товары, игрушки, а также школьные принадлежности, которые будут переданы в семьи.

Дарья Казакова