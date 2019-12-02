Тюменская делегация участвует в Международном форуме добровольцев

| Фото: wfys2017.com | Фото: wfys2017.com

Тюменские общественники и волонтеры участвуют в Международном форуме добровольцев, который проходит в Сочи со 2 по 5 декабря. Он объединил 5 тыс. участников из России и зарубежных стран.

Среди членов тюменской делегации - пять финалистов Всероссийского конкурса "Доброволец России-2019". В конкурсной номинации "Вдохновение искусством" на победу будут претендовать сразу два региональных проекта. Это программа развития детского и семейного кино и кинопедагогики "Ноль плюс" Николая Данна и фестиваль восстановления исторической среды "Том Сойер Фест. Тюмень" Владимира Скалдина. В число финалистов в номинации "Помощь детям" вошла Анастасия Левинова с проектом "Время равных возможностей". В категории "Социальный проект" в финале участвуют Степан Панов в номинации "Равенство возможностей", проект "Школа мастеров инклюзии" и Алена Дюрягина с наставническим проектом "Рука помощи" в номинации "Организатор добровольчества".

Напомним, всего на конкурс от волонтеров Тюменской области поступило 472 заявки.

3 декабря делегатов форума ждет полезная программа: они посетят социальные учреждения, благотворительные фонды, познакомятся с особенностями развития разных видов волонтерской деятельности. Добровольцы поучаствуют в дискуссиях и мастер-классах от ведущих экспертов, профильных секциях по определению ключевых проблем в обществе и возможной волонтерской помощи для их решения, сессии по нетворкингу и международному сотрудничеству, выставке общественных объединений и социальных инициатив.

Вечером 5 декабря форум завершится концертной программой. Ключевым событием церемонии закрытия станет вручение премии победителям всероссийского конкурса "Доброволец России-2019".

Организаторами Международного форума добровольцев выступают Росмолодежь, Роспатриотцентр, Ассоциация волонтерских центров и Российское движение школьников.

Дарья Казакова