Депутат Тюменской облдумы Николай Савченко лично передал новогодние подарки детям в ЛНР

Общество, 16:54 12 января 2026

ТГ-канал Николая Савченко | Фото: ТГ-канал Николая Савченко

Долгожданные подарки для детей привез депутат Тюменской областной думы Николай Савченко в рамках благотворительной акции "Елка желаний" в Луганскую Народную Республику. Встреча прошла в праздничной атмосфере во Дворце культуры им. Молодой гвардии, сообщает облдума.

Маленькой художнице Еве, которая еще и танцует, вручили музыкальный динамик и яркие фломастеры для творчества. Захар получил желанную игрушку – тюбинг-ватрушку. А юному спортсмену Кириллу достались новая спортивная форма и качественные кроссовки, чтобы заниматься любимым делом с комфортом.

"Такие поездки стали традицией, которая сильнее объединяет нас с подрастающим поколением подшефного города Краснодон и позволяет сделать маленькое чудо для ребят", – рассказал Николай Савченко.

# Елка желаний , Краснодон , ЛНР , Николай Савченко

