Студенческий совет Тюменской области обновится в 2026 году

Более 200 заявок поступило от молодых тюменцев, готовых представлять интересы студентов и участвовать в реализации проектов. Они желают войти в Студенческий совет региона, сообщили в областном департаменте молодежной политики.

"Студенческий совет – большая и сильная команда активных, талантливых ребят, влюбленных в Тюменскую область. В 2026 году намечено много новых совместных проектов, которые мы будем создавать и проводить вместе", - прокомментировал директор департамента Артем Дяченко.

В 2025 году Студсовет провел масштабные мероприятия для молодежи. В их числе областной студенческий конкурс управленцев "Лидеры 72", направленный на поиск и поддержку перспективных лидеров учебных заведений Тюменской области. Участниками проекта стали 514 студентов Тюменской области, ХМАО и ЯНАО. Также в топе событий региональный этап национальной премии "Студент года". Проект проходит ежегодно и входит в перечень мероприятий на платформе "Россия – страна возможностей".

Еще один крупный фест - обоастное посвящение в первокурсники. В 2025 году было подано более тысячи заявок. Студенты знакомились с молодежными пространствами и студенческими сообществами региона.

"Совместная работа департамента молодежной политики и студенческого совета активно продолжается. Подведены результаты 2025 года, будем решать все поставленные задачи в 2026 году", - отметил замгубернатора Тюменской области Алексей Райдер.

Студенческий совет Тюменской области –орган молодежного самоуправления обучающихся. Его состав ежегодно обновляется, участниками становятся студенты колледжей и вузов региона, которые проходят несколько этапов отбора.