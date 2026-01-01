  • 12 января 202612.01.2026понедельник
  • USD80,7220
    EUR94,5120
  • В Тюмени -19..-21 С 4 м/с ветер северный

Студенческий совет Тюменской области обновится в 2026 году

Общество, 17:01 12 января 2026

Департамент молодежной политики Тюменской области

Более 200 заявок поступило от молодых тюменцев, готовых представлять интересы студентов и участвовать в реализации проектов. Они желают войти в Студенческий совет региона, сообщили в областном департаменте молодежной политики.

"Студенческий совет – большая и сильная команда активных, талантливых ребят, влюбленных в Тюменскую область. В 2026 году намечено много новых совместных проектов, которые мы будем создавать и проводить вместе", - прокомментировал директор департамента Артем Дяченко.

В 2025 году Студсовет провел масштабные мероприятия для молодежи. В их числе областной студенческий конкурс управленцев "Лидеры 72", направленный на поиск и поддержку перспективных лидеров учебных заведений Тюменской области. Участниками проекта стали 514 студентов Тюменской области, ХМАО и ЯНАО. Также в топе событий региональный этап национальной премии "Студент года". Проект проходит ежегодно и входит в перечень мероприятий на платформе "Россия – страна возможностей".

Еще один крупный фест - обоастное посвящение в первокурсники. В 2025 году было подано более тысячи заявок. Студенты знакомились с молодежными пространствами и студенческими сообществами региона.

"Совместная работа департамента молодежной политики и студенческого совета активно продолжается. Подведены результаты 2025 года, будем решать все поставленные задачи в 2026 году", - отметил замгубернатора Тюменской области Алексей Райдер.

Студенческий совет Тюменской области –орган молодежного самоуправления обучающихся. Его состав ежегодно обновляется, участниками становятся студенты колледжей и вузов региона, которые проходят несколько этапов отбора.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# студенты

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:38 12.01.2026В Тюменской агломерации устранили 142 засора на сетях водоотведения
17:31 12.01.2026Исследование показало: чего ждут инвесторы?
17:28 12.01.2026Тюменские компании могут посоревноваться за звание лучших в работе с нейросетями
17:27 12.01.2026Информация об отставке директора департамента молодежной политики Тюменской области не соответствует действительности

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора