Более 500 проб продуктов исследовали на безопасность в Тюменской области за 2025 год

569 проб продуктов исследовали на безопасность в Тюменской области за 2025 год. В том числе молочной и мясной продукции, рыбы, кормов для животных, сообщает региональное управление Россельхознадзора.

"По результатам лабораторных исследований, проведенных подведомственными Россельхознадзору лабораториями, 77 проб не соответствовали установленным требованиям по показателям безопасности и качества", - уточнили в управлении.

Производители и поставщики получили предостережения, прекращено действие 48 деклараций о соответствии на животноводческую продукцию.