Пять тюменцев стали финалистами конкурса "Доброволец России"

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Пять тюменских проектов вышли в финал Всероссийского конкурса "Доброволец России-2019". Об этом стало известно на заседании совета по вопросам добровольчества Тюменской области 22 октября.

Открывая заседание, директор регионального департамента по физической культуре, спорту и дополнительному образованию Дмитрий Грамотин напомнил, что Тюменская область вошла в число регионов, где полностью внедрен стандарт поддержки добровольчества, и первой прошла процедуру сертификации координационного ресурсного центра поддержки волонтерского движения. "Участие в конкурсе, победы и реализация новых инициатив на средства грантов – важное направление в развитии движения. Я благодарен всем за многолетнюю работу и поздравляю с новыми успехами нашей общей работы", - сказал Дмитрий Грамотин.

В конкурсной номинации "Вдохновение искусством" на победу будут претендовать в финале сразу два проекта. Это программа развития детского и семейного кино и кинопедагогики "Ноль плюс" Николая Данна и фестиваль восстановления исторической среды "Том Сойер Фест. Тюмень" Марии Рыжик. В число финалистов в номинации "Помощь детям" вошла Анастасия Левинова с проектом "Время равных возможностей". В категории "Социальный проект" в финале участвуют Степан Панов в номинации "Равенство возможностей" проект "Школа мастеров инклюзии" и Алена Дюрягина с наставническим проектом "Рука помощи" в номинации "Организатор добровольчества".

Как рассказал председатель совета Ассоциации волонтерских центров России Артем Метелев, всего на конкурс от волонтеров Тюменской области поступило 472 заявки, он пожелал финалистам победы и отметил высокий уровень развития движения в регионе в целом.

"Мы часто приводим Тюменскую область в пример другим субъектам. Вы не просто одними из первых организовали ресурсный центр, но и скоординировали масштабную, действенную структуру, куда входит множество систем и организаций. Волонтерских отрядов "Ты решаешь" больше всего в школах Тюменской области, вы - в числе 30 субъектов, где созданы опорные центры по поддержке волонтерства в сфере культуры. И сейчас вы стали первым регионом, где прошел процесс сертификации координационного ресурсного центра поддержки добровольческого (волонтерского) движения. Мы рады, что сертификация прошла успешно, договор о сотрудничестве между правительством региона и Ассоциацией волонтерских центров будет подписан в ближайшее время", - рассказал Артем Метелев.

Ирина Кургузова