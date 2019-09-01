Более восьмидесяти фильмов из конкурсной программы фестиваля "Ноль плюс" покажут в Тюмени

| Фото: Международный кинофестиваль «Ноль Плюс» во "ВКонтакте" | Фото: Международный кинофестиваль «Ноль Плюс» во "ВКонтакте"

83 фильма, вошедших в конкурсную программу VI Международного фестиваля детского и семейного кино "Ноль Плюс", представят тюменцам, сообщают организаторы.

В конкурсную программу форума вошли фильмы из 31 страны. В 2019 году фестиваль посвящен познавательному, приключенческому и ценностно-ориентированному кино. Ленты авторов расскажут о дружбе, семье, творчестве, профессиях и природе.

Программа фестиваля включает конкурсы полнометражного и короткометражного игрового кино, короткометражного анимационного, научно-популярного и документального. В течение недели на кинофоруме будет показано около 150 картин, половина из которых будут представлены в России впервые.

Площадками для просмотра станут Молодежный театральный центр "Космос", Дворец культуры "Нефтяник", Дворец творчества и спорта "Пионер". Также показы пройдут в селах и малых городах Тюменской области. Организаторы планируют охватить показами более 15 тыс. жителей региона. Расписание и программы мероприятий можно найти на сайте нольплюс.рф и в группе фестиваля во ВКонтакте.

В рамках фестиваля 3 октября совместно с Московским педагогическим государственным университетом и Ассоциацией кинопедагогов России будет организован Международный форум "Кинопедагогика". На него соберутся около 300 педагогов и работников учреждений культуры из нескольких регионов России, экспертов медиаобразования и кинопедагогики, российских и зарубежных режиссеров и мультипликаторов. Участники этого форумного мероприятия будут обсуждать популяризацию существующих методов и практик применения кино в системе образования и воспитательном процессе.

В продолжение российско-корейского сотрудничества Тюмень посетит делегация из Сеула, которую возглавит глава города Гуро Соном Ли. В программе — ряд встреч корейских и тюменских предпринимателей, подписание меморандума о взаимопонимании, вечер корейской культуры с выступлением артистов и показом семейных фильмов.

Кинофестиваль стартует 30 сентября. А церемония открытия пройдет в музейном комплексе им. И. Я. Словцова (ул. Советская, 63) в Тюмени 1 октября в 18 часов.

Добавим, в дни кинофестиваля "Ноль Плюс" пройдут творческие встречи, концерты и мастер-классы с участием известных композиторов, авторов песен к мультсериалам "Смешарики", "Летающие звери" и "Тима и Тома" — Марины Ланды и Сергея Васильева.