Тюменские "Старты мечты" помогают детям достигать поставленных целей и удивлять родителей

Ксения Улыбина на соревнованиях вместе с инструктором Еленой Борисовой | Фото: из группы "Улыбчивая девочка Ксюша" во ВКонтакте Ксения Улыбина на соревнованиях вместе с инструктором Еленой Борисовой | Фото: из группы "Улыбчивая девочка Ксюша" во ВКонтакте

33 особых ребенка приняли участие во II тюменских "Стартах мечты", которые проходили на Воронинских горках 24 марта. Кроме того, свое мастерство и навыки катания на горных лыжах показали и взрослые - Тюменская область стала первым регионом, где на соревнованиях на старт вышли родители воспитанников программы "Лыжи мечты".

Участниками программы в регионе стали дети из Тюмени и Тюменского района. Самым юным из них едва исполнилось три года. Ребята соревновались в трех категориях: без поддержки, с поддержкой, с помощью специального оборудования "сноуслайдера" и в трех возрастных группах: старшая, средняя и младшая.

Как сообщили волонтеры движения "Подари ребенку праздник", в команде организаторов по программе "Лыжи мечты" работают четыре инструктора. Это Егор Литвинов, Олеся Усиюк, Татьяна Сафонова и Елена Борисова. Их воспитанники не только ежегодно тренируются на склонах Центра спорта и отдыха "Воронинские горки", но и представляют регион на всероссийских соревнованиях. Дети уже побывали в Челябинской и Мурманской областях в 2016 и в 2018 годах.

Одной из победительниц в младшей возрастной группе в категории "Слайдер" стала 10-летняя Ксения Улыбина. По словам ее мамы Оксаны, девочка стала первой участницей проекта "Лыжи мечты" в Тюмени и с 2015 года занимается с одним и тем же инструктором - Еленой Борисовой. Это не первая "золотая" медаль в копилке Ксюши - она уже побеждала в 2018 году.

Оксана Улыбина рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия", что благодаря занятиям и соревнованиям ее дочь чувствует себя полноценным членом общества, который может чего-то добиться, ставить перед собой цели и достигать их. Есть улучшения и в физическом состоянии ребенка.

"В этом году нам не удалось попасть в основной состав программы и много заниматься, но когда идут интенсивные тренировки - это очень хорошая нагрузка на все группы мышц, координация движений замечательная. У нас была проблема, одна ножка заворачивалась внутрь. Краеугольный камень занятий на горных лыжах - необходимость держать ноги параллельно, иначе ты никуда не поедешь. Ребенку приходилось прилагать усилия и благодаря этому она стала меньше заворачивать внутрь ногу. Это все получилось без каких-то операций, перевязок и специальных усилий", - подчеркнула мама Ксюши Улыбиной.

Еще один плюс проекта "Лыжи мечты", по мнению тюменки, - это отсутствие напряжения, боли и насилия при физических нагрузках. Ребенок идет вперед, потому что он сам этого хочет, ему интересно.

Перед соревнованиями Оксана Улыбина вместе с инструктором подбадривали девочку, настраивали на то, что главное - не победа, а участие, и уверяли, что не нужно будет расстраиваться, если призовое место достанется кому-то другому. Однако Ксюша показала свой бойцовский характер и приложила все силы, чтобы снова получить главную награду "Стартов мечты".

"Тренировок было мало и для меня самой было неожиданностью, что она победила. Но Ксюша каждый раз перед соревнованиями собирается, и в прошлый раз так было - не столько хорошо каталась на тренировках, как именно перед соревнованиями. Для нее это настолько важно, что она все свои силы мобилизует и на таком подъеме проходит трассу, что у нас с инструктором просто нет слов. Конечно, для нее это был восторг, она всем рассказывает об этой победе и с горящими глазами показывает и медаль, и кубок за прошлую победу", - поделилась Оксана Улыбина.

Сама тюменка тоже встала на лыжи под руководством все того же тренера Елены Борисовой. До этого на горных лыжах не стояла ни разу и боялась, что ничего из этой затеи не получится.

"Это был замечательный опыт. Я до этого на горных лыжах никогда не стояла, и в ботинках этих думала ходить не смогу, не то что ехать. У нас с родителями была традиция каждые выходные ходить на лыжах в Затюменский парк, но это совсем другое. Тут ты монолитно соединен с лыжами и управляешь ими не путем поднятия и пускания стопы, а с помощью движений корпуса. Очень рада и довольна, инструктор очень внимательная и опытная, поэтому все прошло отлично", - отметила Оксана Улыбина.

Напомним, Тюмень уже дважды принимала у себя всероссийские соревнования, инициатором и организатором которых стало региональное благотворительное общественное движение "Подари ребенку праздник". В феврале 2017 года прошли III всероссийские "Старты мечты", участниками которых стали 50 детей из 15 регионов РФ. А в феврале 2019 года в рамках реализации проекта "Горы равных возможностей: Старты мечты УФО по горным лыжам для детей и молодежи с ОВЗ" прошли самые массовые за всю историю V всероссийские "Старты мечты", участие в которых приняли 90 детей со всей страны.

Организаторы региональных "Стартов мечты" выражают благодарность партнерам: Центру спорта и отдыха "Воронинские горки", благотворительному проекту "Ключ к жизни", а также грантооператорам, поддержку которых получают общественники, участвуя в различных конкурсах. Все подробности, а также полный список победителей по всем номинациям - в группе проекта.

Дарья Казакова