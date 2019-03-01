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Бабушки особого назначения расскажут рыбакам об опасностях подледной ловли

Общество, 17:32 26 марта 2019

благотворительного фонда "Старшее поколение" во "ВКонтакте" | Фото: благотворительного фонда "Старшее поколение" во "ВКонтакте"

Рейды по излюбленным местам рыбаков проведут волонтеры проекта "Бабушки особого назначения".

28 марта в 14 часов вместе с ГИМС ГУ МЧС России по Тюменской области храбрые представительницы старшего поколения отправятся на судне на воздушной подушке по опасным местам массового выхода на лед Туры. Серебряные добровольцы проведут с рыбаками профилактические беседы, вручат им памятки о соблюдении мер безопасности, расскажут о действиях в случае провала и методах спасения человека на льду.

Как отмечают специалисты, лед на водоемах — это зона повышенного риска. Зачастую среди пострадавших - люди, увлекшиеся подледной рыбалкой, дети, которые захотели поиграть или покататься на коньках, и те, кто решил срезать путь и пройти по льду.

Напомним, проект "Бабушки особого назначения" реализуется областным геронтологическим центром и Тюменским региональным благотворительным фондом "Старшее поколение".

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# бабушки , безопасность , волонтерство , ГУ МЧС России по Тюменской области

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