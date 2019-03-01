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Танковый турнир в Затюменском экопарке собрал более пятидесяти ребят

Общество, 18:32 25 марта 2019

Центра патриотического воспитания "Достойный Выбор" | Фото: Центра патриотического воспитания "Достойный Выбор"

Более 50 ребят попробовали себя в роли танкистов на соревнованиях "Снежный десант", которые проходили в экопарке "Затюменский" 24 марта. Посмотреть на то, как радиоуправляемые танки будут преодолевать заснеженную трассу, пришли более 200 зрителей разных возрастов.

Как рассказал организатор турнира, сотрудник Центра патриотического воспитания "Достойный выбор" Богдан Алмаев, особенностью турнира стало то, что впервые танки вышли на снежную трассу, до этого все испытания в рамках проекта "Стальная гвардия" проходили в крытых помещениях.

"Снежная трасса, конечно, далась участникам сложнее, так как на улице в этот день было солнечно и снег таял под гусеницами танка. Но мы успешно справились с этой проблемой. Часть мероприятия прошла на специальном полотне: когда трассу прикатали, танки стали скользить еще больше и мы были вынуждены расстелить полотно", - пояснил общественник.

Руководитель "Достойного выбора" Максим Шереметьев отметил, что 14 апреля танковый турнир пройдет в Курганской области. В Кургане и в Шадринске намерены задействовать в состязании по 50 школьников.

Проект "Стальная гвардия" проводится при поддержке полномочного представителя президента в УФО.

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Дарья Казакова

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# гражданская инициатива , Максим Шереметьев , патриотическое воспитание , семейный отдых , танки

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