Тюменцы показали свой фильм о счастье в Сколково

| Фото: мультицентра «Моя территория» | Фото: мультицентра «Моя территория»

Показ фильма на форуме "Счастье как бизнес-модель" в технопарке Сколково устроили тюменцы 20 марта.

Просмотр киноальманаха "Счастье — это" инициировала команда фестиваля и онлайн-кинотеатра "Ноль плюс". Напомним, что картина принадлежит студии Disney, но в состав авторской группы входят тюменские режиссеры и сценаристы. Событие приурочили к международному Дню счастья.

Параллельно показы картины состоялись в нескольких городах России и Украины: Ростове-на-Дону, Уфе, Норильске, Перми, Калининграде, Казани, Майкопе, Нижнем Новгороде, Самаре, Новосибирске, а также Одессе.

Развивая тему кино на форуме, директор кинофестиваля "Ноль Плюс", член Общественной палаты Тюменской области, кинорежиссер и продюсер Николай Данн провел тренинг "Кино как источник счастья", на котором поделился с участниками знанием о роли кино в развитии внимания человека, и о том, как кино можно эффективно применять в решении личностных и профессиональных задач.

Проект "Ноль Плюс" реализуется с использованием средств гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов, сообщают в пресс-службе мультицентра "Моя территория".