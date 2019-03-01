Социальный приют "Твой дом" помог тысяче тюменцев обрести крышу над головой

| Фото: АНО «Твой дом» | Фото: АНО «Твой дом»

Около сотни людей, попавших в трудную жизненную ситуацию, могут найти приют в межрегиональной благотворительной общественной организации "Твой дом" в Тюмени.

Гражданские активисты помогают бездомным, а также тем, кто проходит адаптацию после избавления от зависимости, освобождения из мест лишения свободы и другим нуждающимся. Любому обратившемуся организация предоставляет безвозмездное жилье, питание, работу, медицинскую помощь и помогает при необходимости с восстановлением документов.

Тюменское региональное отделение организации "Твой дом" существует уже второй год. За это время социальный приют оказал помощь более чем тысяче человек. Пока что здесь проживают около 50 человек. Долгое время организация базировалась в доме на территории коттеджного поселка Комарово, но в конце февраля случилось радостное событие – в центре Тюмени открылся еще один дом для постояльцев приюта. Новое просторное и уютное помещение обустроено всем необходимым для комфортного проживания еще полусотни человек.

Руководитель тюменского регионального отделения "Твой дом" Рустам Давлитбаев надеется, что новое помещение позволит еще эффективнее помогать и поддерживать людям, оказавшимся в силу тех или иных причин без крыши над головой.

Телефон организации "Твой дом" в Тюмени: 8-919-930-40-80 (круглосуточно).