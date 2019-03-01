Тюменцы проверят свою общественно-политическую грамотность на диктанте

| Фото: media.kpfu.ru | Фото: media.kpfu.ru

Проверить знания и получить собственный портрет, характеризующий подкованность в сфере гражданской, политической и правовой культуры, могут тюменцы благодаря общественно-политическому диктанту "Я - гражданин", который пройдет 27 апреля.

Организатором акции выступит региональное отделение "Союза защиты прав потребителей финансовых услуг" при поддержке Общественной палаты Тюменской области. Принять участие смогут все желающие.

Проект "Я – гражданин" предполагает проведение массового тестирования жителей Тюменской области по основным темам гражданского участия, знания Конституции РФ, умения противостоять проявлениям религиозного, национального и политического экстремизма.

Диктант будет одновременно проходить на базе Общественной палаты Тюменской области и в крупнейших вузах региона. Планируется, что на каждой площадке вопросы теста будут зачитывать представители региональной общественности, политики и науки.

В день диктанта организуют фотовыставку, которая расскажет посетителям о катастрофических последствиях экстремизма для личности и общества. Региональные НКО проведут концертную программу "Мы против экстремизма".

Как рассказали в комиссии по поддержке СО НКО, развитию благотворительности и добровольческого движения Общественной палаты Тюменской области, вопросы для теста готовят лучшие юристы ТюмГУ. Всего их будет 30.

Организаторы надеются, что в случае успешной реализации проекта его можно будет тиражировать на территории других субъектов РФ. Регистрация на участие: по телефону 38-18-14 или электронной почте politreyd@bk.ru.