Жители Муравленко готовы софинансировать общественно полезные проекты

| Фото: оп.янао.рф | Фото: оп.янао.рф

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Развитие инфраструктуры и комфортной среды Муравленко обсудили за круглым столом активные жители города, представители органов местного самоуправления и некоммерческих организаций, сообщают в Общественной палате Ямало-Ненецкого автономного округа.

Встреча была посвящена вопросам формирования современного общественного пространства. Поговорили об идеях муравленковцев, победителей проекта "Бюджетные инициативы граждан". Основной идей проекта стало привлечение жителей города к решению вопросов местного значения с помощью реализации их инициатив за счет средств местного бюджета с возможным привлечением средств граждан и юридических лиц.

Финансовую поддержку получили такие интересные проекты граждан, как рок-фестиваль "Белые ночи", "Электронный хронометраж", экспериментальный променад-спектакль "Дыхание города", проведение мастер-классов и курсов для инструкторов по скалолазанию, "Комфортный праздник", а также арт-объект "Часы с обратным отсчетом".

Один из авторов проектов-победителей Аделия Мухамадуллина пояснила, что намерена оснастить бассейн в Центре спорта "Муравленко" электронным хронометражем. Это поможет присваивать спортивные разряды местным спортсменам, проводить соревнования более высокого ранга - всероссийские и межрегиональные, уверена она.

Отличительная особенность проектов 2019 года - рост доли софинансирования, которую предлагают авторы идей. Начальник городского отдела информации и общественных связей Евгений Черниговский пояснил, что если в 2018 году буквально два-три проекта предполагали реальное денежное софинансирование, то теперь это больше половины. В совокупности жители Муравленко готовы потратить на реализацию проектов привлеченных средств более миллиона рублей, сообщают в пресс-службе городской администрации.