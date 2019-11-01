  • 26 ноября 201926.11.2019вторник
  • USD63,7637
    EUR70,3122
  • В Тюмени -9..-11 С 3 м/с ветер южный

Участники тюменского фестиваля "Том Сойер фест" выступят в Сочи

Общество, 10:51 26 ноября 2019

"Том Сойер фест" - новая история Тюмени" во Вконтакте | Фото: "Том Сойер фест" - новая история Тюмени" во Вконтакте

Участники тюменского фестиваля восстановления исторической среды "Том Сойер фест" выступят на Международном форуме добровольцев, который пройдет в Сочи со 2 по 5 декабря.

Как рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" руководитель тюменского проекта "Том Сойер фест" Владимир Скалдин, добровольцы, которые занимаются восстановлением старых домов в городе, примут участие в Международном форуме добровольцев впервые.

На масштабное мероприятие тюменцы повезут с собой презентации работ. Их гостям форума покажут на проекторе. "Постараемся показать экспертам все аспекты нашей работы. Захватим с собой пару книг реставратора Вадима Шитова и расскажем о судьбе памятников архитектуры в наше время", — добавил Владимир Скалдин. Также тюменские добровольцы возьмут с собой деревянные значки с наличниками.

Напомним, участники фестиваля восстановления исторической среды "Том Сойер фест" в 2019 году привели в порядок старый дом на ул. Льва Толстого, 50 в Тюмени. К проекту присоединились более 60 человек.

Дом на ул. Льва Толстого, 50 — это второй объект, который восстановили в рамках фестиваля "Том Сойер фест" тюменские волонтеры. А в 2018 году добровольцы подарили новую жизнь деревянному дому на ул. Пароходская.

Как сообщается на сайте администрации Сочи, в Международном форуме добровольцев примут участие более 7 тыс. человек из 80 стран мира.

Инна Пахомова

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# волонтеры , добровольцы , Том Сойер фест , фестиваль

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:08 26.11.2019Тюменцы прошли в финал всероссийского конкурса "Громче!"
11:46 26.11.2019Ингеборга Дапкунайте поделилась впечатлениями о Тобольске
11:35 26.11.2019Акарологи ТюмГУ ведут исследования на трех континентах 
11:24 26.11.2019Журналисты из 37 стран принимают участие в медиафоруме "Диалог культур" в Санкт-Петербурге