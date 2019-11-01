Участники тюменского фестиваля "Том Сойер фест" выступят в Сочи

| Фото: "Том Сойер фест" - новая история Тюмени" во Вконтакте | Фото: "Том Сойер фест" - новая история Тюмени" во Вконтакте

Участники тюменского фестиваля восстановления исторической среды "Том Сойер фест" выступят на Международном форуме добровольцев, который пройдет в Сочи со 2 по 5 декабря.

Как рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" руководитель тюменского проекта "Том Сойер фест" Владимир Скалдин, добровольцы, которые занимаются восстановлением старых домов в городе, примут участие в Международном форуме добровольцев впервые.

На масштабное мероприятие тюменцы повезут с собой презентации работ. Их гостям форума покажут на проекторе. "Постараемся показать экспертам все аспекты нашей работы. Захватим с собой пару книг реставратора Вадима Шитова и расскажем о судьбе памятников архитектуры в наше время", — добавил Владимир Скалдин. Также тюменские добровольцы возьмут с собой деревянные значки с наличниками.

Напомним, участники фестиваля восстановления исторической среды "Том Сойер фест" в 2019 году привели в порядок старый дом на ул. Льва Толстого, 50 в Тюмени. К проекту присоединились более 60 человек.

Дом на ул. Льва Толстого, 50 — это второй объект, который восстановили в рамках фестиваля "Том Сойер фест" тюменские волонтеры. А в 2018 году добровольцы подарили новую жизнь деревянному дому на ул. Пароходская.

Как сообщается на сайте администрации Сочи, в Международном форуме добровольцев примут участие более 7 тыс. человек из 80 стран мира.

Инна Пахомова