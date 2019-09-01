Волонтеры "Спецотряда" устроят праздник пожилым людям

| Фото: мультицентр "Моя территория" | Фото: мультицентр "Моя территория"

Волонтеры проекта "Спецотряд" устроят праздник для ветеранов войны и труда в пансионате (ул. Минская, 86) 3 октября в 15 часов, сообщает мультицентр "Моя территория".

Студенты исполнят музыкальные номера и проведут мастер-класс по созданию осенних подсвечников.

В мастер-классе участвуют 20 пенсионеров. Чтобы уделить время каждому, организаторы постоянно набирают волонтеров. Перед тем, как навещать стариков, они проходят интенсивный тренинг — курс молодого бойца. Знакомятся с правилами поведения в пансионатах и геронтологических центрах. Важно понять, готов ли человек работать с пенсионерами.

"Наша команда тщательно готовится к мастер-классам для пожилых людей, потому что аудитория не простая. Настроение у пенсионеров меняется резко: кто-то думает о болячках, некоторые грустят и переживают с самого утра. Поэтому мы выстраиваем план так, чтобы заинтересовать и не переутомить участников. Каждый раз все включаются в процесс и перестают думать о проблемах", — рассказала руководитель проекта Виктория Семиренская.

Девушка занимается волонтерской деятельностью три года: организовала проект "Краски жизни", где вместе с командой проводила арт-терапию для детей, находящихся на длительном лечении в больницах. За это время ее команда провела более 500 мастер-классов. Прошлой зимой Викторию пригласили провести встречу для пенсионеров, которые находятся в доме ветеранов. Занятие прошло удачно, поэтому команда повторила свои визиты еще 24 раза. Виктория решила, что этот опыт надо систематизировать и реализовывать дальше. Так появилась идея проекта "Спецотряд", где волонтеры проводят время с пожилыми людьми, нуждающимися в поддержке, и помогают им социализироваться.

Для проведения проекта понадобилось 115 тыс. рублей, которые организаторы выиграли в конкурсе проектов "Моя идея". Также по итогам форума "Утро-2019" получили грантовую поддержку в размере 100 тыс. рублей. Проект помогает в реализации национального проекта "Культура".