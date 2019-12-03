Лучшие добровольческие отряды Тюмени наградит "Дзержинец"
| Фото: Координационный ресурсный центр поддержки добровольческого движения Тюменской области
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Лучшие добровольческие отряды Тюмени и особо отличившихся волонтеров наградят сотрудники Центра внешкольной работы "Дзержинец" 5 декабря, сообщают в пресс-службе учреждения.
Мероприятие пройдет в Международный день добровольца. На нем будут присутствовать директор департамента по спорту и молодежной политике администрации Тюмени Евгений Хромин, депутат тюменской областной думы Ольга Швецова и председатель комитета молодежной политики при городском департаменте Алексей Краев.
Награждение состоится в ресторане Platinum на ул. Пархоменко, начало в 15 часов.