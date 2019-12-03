Волонтеры проекта "Мы жили" ждут от тюменцев историй об их родных, захороненных на Текутьевском кладбище

| Фото: из группы "Музей воспоминаний «Мы жили» | Тюмень" во ВКонтакте | Фото: из группы "Музей воспоминаний «Мы жили» | Тюмень" во ВКонтакте

Истории о родных и близких, захороненных на Текутьевском кладбище, ждут от тюменцев волонтеры музея воспоминаний "Мы жили".

Сообщить их можно в официальной группе проекта во ВКонтакте.

"Музей воспоминаний "Мы жили" — это группа инициативных молодых людей, проводящих опись Текутьевского кладбища, одного из двух сохранившихся старинных кладбищ Тюмени и признанного памятника истории. Их цель - создать мобильное приложение с путеводителем по некрополю.

На Текутьевском кладбище похоронены тюменские купцы и меценаты, их родственники: Бурков, Воробейчиков, Гилев, Матягин, Аверкиевы, Машаровы, городской архитектор Чакин, колокольных дел мастер Бражников и другие известные горожане.

"Судьбы не только известных горожан, но и всех, кто тут покоится, это часть истории нашего города, которую нам хотелось бы сохранить. Мы считаем, что их истории должны быть рассказаны", - отмечают авторы проекта.

Пока что работы на кладбище остановлены на зимний период. Волонтеры отправятся со списками имен и фамилий, обнаруженных на памятниках, в городские архивы. Помимо Текутьевского, в планах инициативной группы рассказать о Парфеновском кладбище.

Дарья Казакова