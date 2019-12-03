Тюменцы получили миллионные гранты на Всероссийском патриотическом форуме

Николай Петренко и Андрей Зубов | Фото: Максима Шереметьева Николай Петренко и Андрей Зубов | Фото: Максима Шереметьева

Тюменцы стали победителями грантового конкурса молодежных инициатив, направленного на выявление и поддержку лучших молодежных проектов в сфере сохранения исторической памяти событий Великой Отечественной войны 1941–1945 годов.

Грантодателем выступило Федеральное агентство по делам молодежи. Награждение состоялось на Всероссийском патриотическом форуме в Москве 3 декабря.

Руководитель продюсерского центра "Баzа" Андрей Зубов получил 3 млн рублей на подготовительный и съемочный период игрового полнометражного фильма "Отряд С". Как пояснил в эксклюзивном интервью корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" продюсер, эта сумма станет одной из частей кинобюджета. Съемки начнут тогда, когда сформируется весь бюджет, чтобы избежать угрозы заморозки проекта. Ориентировочно первые смены пройдут в апреле 2020 года. Сейчас команда работает над привлечением ключевых партнеров.

Напомним, "Отряд С" раскроет историю обороны керченских Аджимушкайских каменоломен в 1942 году. Полнометражный фильм выйдет в широкий прокат по всей России и расскажет о музее будущего, посетителям которого будет доступна технология погружения в историю – "хронодайвинг". Главный герой Ваня попадет в 1942 год в разгар обороны Аджимушкайских каменоломен. Там, среди 15 тыс. запертых в катакомбах людей, осаждаемых солдатами Третьего Рейха, он станет частью партизанского отряда светлячков и узнает настоящую историю своей семьи. В основу художественной картины лягут уникальные материалы интервью, которые Андрей Зубов брал у последнего живого свидетеля обороны Аджимушкайских каменоломен Михаила Радченко.

Тюменец рассказал, что помимо непосредственно съемок, вокруг фильма запланировано создание большого проекта с образовательной и просвещенческой функциями. Будут продолжены кастинги среди школьников на главные и второстепенные роли, а также на базе "Медиаполиса" появятся восемь цехов - художественный, операторский, цех администрирования и так далее. В социальных сетях и на Youtube будут подробнее рассказывать о процессе съемок и о темах, затронутых в "Отряде С" - это позволит зрителям получить больше документальной информации о тех событиях.

Директор Центра семейных и молодежных инициатив "База героев" Николай Петренко получил грант в 2 млн рублей на проект, посвященный боевому пути Уральского добровольческого танкового корпуса. Общественник пояснил, что инициатива воплотится в интерактивный контент о самом корпусе, о городах, в которых он формировался, а также будет включать в себя соревнования на радиоуправляемых моделях танков. Грант Росмолодежи позволит реализовать задумку на территории Свердловской и Челябинской области, а также в Пермском крае. В команде тюменцев есть представители этих регионов, которые и будут курировать проект на местах. Закупленное на грантовые средства оборудование, а также вся медийная "начинка" останутся в этих субъектах и позволят проекту существовать и после Года памяти и славы.

Руководитель регионального отделения "Молодой гвардии" Владимир Сбитнев получил грант в 1 млн. рублей на создание 3D-учебника по танкам времен Великой Отечественной войны, который будет распространяться по школам Тюменской области под эгидой ежегодной патриотической кампании "Мы помним".

"Учебник будет работать следующим образом: необходимо скачать приложение, навести камеру смартфона или планшета на изображение танка, и на экране устройства он станет объемным. Подобный учебник был выпущен в 2019 году, с помощью гранта мы планируем увеличить тираж книг и количество представленных моделей техники, добавив самолеты, корабли и артиллерию. Планируем передать минимум по три книги в каждую школу Тюменской области", - рассказал Владимир Сбитнев.

| Фото: Владимира Сбитнева | Фото: Владимира Сбитнева

Дарья Казакова