Навигатор по национальным проектам для волонтеров и НКО создают в России

| Фото: добровольцыроссии.рф | Фото: добровольцыроссии.рф

Каталог мероприятий и возможностей, в которых могут принимать участие волонтеры в рамках национальных проектов "Образование", "Здравоохранение" и "Демография" будет созхдан к началу 2020 года.

Об этом сообщила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова на сессии "Роль НКО и волонтеров в реализации национальных проектов", состоявшейся на Международном форуме добровольцев в Сочи.

Она отметила, что роль некоммерческих организаций (НКО) и добровольцев в реализации социальных инициатив и работе над нацпроектами значительна. "Для меня эта связь: власть, добровольцы и НКО - однозначна и важна. Я стараюсь своим коллегам привить желание работать с этим сектором", - сказала Голикова.

И эта роль будет повышаться с появлением соответствующего каталога по проектам социального блока. С предложением создать удобный навигатор, каталог по национальным проектам для волонтеров, НКО и активных граждан, реализующих социальные инициативы, на форуме выступил председатель совета Ассоциации волонтерских центров, член Общественной Палаты РФ Артем Метелев.

"Не всегда, люди, реализуя ту или иную инициативу, знают, что она является частью нацпроектов", - отметил он. Артем Метелев привел ряд примеров реальных волонтерских инициатив, включающих в себя взаимодействие волонтеров и органов власти, однако, по его словам, даже не все авторы инициатив знают о том, что их деятельность органически входит в нацпроект.

Правительство, по словам Татьяны Голиковой, представит соответствующий каталог по проектам социального блока к началу 2020 года. "Образование", "Здравоохранение", "Демография" - вот эти три проекта, я думаю, что мы сможем к началу следующего года такой каталог наших возможностей и мероприятий предоставить", - пообещала она.