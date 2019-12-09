Тюменская область стала победителем Всероссийского конкурса лучших практик поддержки волонтерства

| Фото: Дворец "Пионер" | Фото: Дворец "Пионер"

Тюменская область стала победителем Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки волонтерства "Регион добрых дел" по итогам Международного форума добровольцев в Сочи, сообщает Дворец "Пионер".

По итогам оценки экспертов из федеральных министерств, высших учебных заведений и руководителей крупнейших всероссийских общественных организаций и благотворительных фондов были отмечены 37 регионов. Между субъектами-победителями распределено 250 млн рублей. Сертификаты представителям регионов вручила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова.

Тюменскую область на форуме представил Координационный ресурсный центр поддержки добровольческого движения Тюменской области.

По итогам конкурса "Регион добрых дел" Тюменская область получит из средств федерального бюджета порядка 1,7 млн рублей на реализацию лучших практик по добровольчеству. Сертификат победителя Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки волонтерства вручен директору Дворца творчества и спорта "Пионер"– Николаю Тужику.