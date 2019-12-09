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Общественная молодежная палата начала работу в Вагае

Политика, 17:49 09 декабря 2019

ТРО партии "Единая Россия" | Фото: ТРО партии "Единая Россия"

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Первое заседание Общественной молодежной палаты при думе Вагайского муниципального района прошло в Вагае.

Председателем избрана Ирина Сухинина. Заместителем стала Анастасия Коломейская, сообщает пресс-служба ТРО партии "Единая Россия".

Участие в заседании приняли руководитель регионального исполнительного комитета "Единой России", депутат Тюменской областной думы Ольга Швецова, первый заместитель главы Вагайского района Александр Сафрыгин, председатель думы района Владимир Шиловских и исполнительный секретарь Вагайского местного отделения "Единой России" Игорь Мисько.

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Ольга Швецова рассказала собравшимся о деятельности Общественных молодежных палат в Тюменской области, привела примеры проектов, которые были инициированы членами ОМП.

"Мы хотим, чтобы молодежь была активна. Общественные молодежные палаты в каждом муниципальном образовании региона мы создаем для того, чтобы в Тюменской области сформировался актив молодежи, которая хочет делать что-то полезное. Мы всегда готовы поддерживать идеи и инициативы – в том число организационно, информационно и финансово", – рассказала Ольга Швецова.

Также Ольга Швецова отметила, что до конца 2019 года Общественные молодежные палаты будут созданы во всех муниципальных образованиях Тюменской области.

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# Общественная молодежная палата , Ольга Швецова , ТРО партии Единая Россия

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