Опыт Тюменской области по поддержке СО НКО презентовали в Общественной палате РФ

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Опыт Тюменской области по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций и предпринимательского сообщества в сфере оказания социальных услуг презентовали в Общественной палате РФ под эгидой проекта #РегионНКО ("Галерея регионов").

Приветствуя участников встречи, председатель комиссии ОП РФ по развитию некоммерческого сектора и поддержке социально ориентированных НКО Елена Тополева-Солдунова назвала Тюменскую область сильным и активным субъектом, где эффективно решаются вопросы социальной политики, сообщают в пресс-службе палаты.

"В 2020 году мы планируем переключить акцент на менее развитые в этом направлении регионы, чтобы донести им накопившийся опыт и помочь активизироваться. Важно не только тиражировать успешные практики и обмениваться идеями среди активных участников проекта, но и помогать перенимать ваш опыт тем субъектам, где сфера поддержки НКО не сильно развита", — обратилась общественница к представителям Тюменской области.

Наработки субъекта в этой сфере презентовала начальник отдела поддержки и развития негосударственных организаций и общественных связей департамента социального развития Тюменской области Юлия Мясникова.

Она рассказала, что на территории области зафиксировано более двух тысяч некоммерческих организаций, каждая из которых занимает свою нишу и успешно в ней развивается. База всех СО НКО, а их более 600, размещается на портале областного правительства. Наличие таких данных на сайте государственного органа позволяет бизнесу доверять организациям, разрешать им проводить различные акции на своей территории, например, в торговых центрах, пояснила Юлия Мясникова.

Она добавила, что в регионе работают 13 исполнителей общественно полезных услуг. Из почти 68 тыс. индивидуальных предпринимателей более четырех тысяч — это социальный бизнес. Также в Тюменской области 83 поставщика социальных услуг, 40% которых — негосударственные организации. На территории действуют девять региональных ресурсных центров и столько же муниципальных, общественные организации могут получить имущественную и финансовую поддержку. По итогам 2018 года регион вошел в Топ-20 по развитию социальной сферы, хотя в 2017 году субъект находился на 32 позиции.

Особое внимание Юлия Мясникова уделила успехам тюменских НКО на грантовых конкурсах. Ежегодно более 50 организаций региона получают президентские гранты. Активно вовлекаются в работу по поддержке СО НКО муниципальные власти.

Ведущий советник отдела проектов межсекторного взаимодействия департамента стратегического развития и инноваций Министерства экономического развития РФ Марина Бровцына отметила, что для развития СО НКО в муниципалитетах необходимо составлять программы для каждой территории и финансово поддерживать их на местном уровне. У Тюменской области есть шансы попасть в Топ-10 всероссийского рейтинга, если 100% районов области будут включены в работу, считает представитель Минэкономразвития.

Проект #РегионНКО ("Галерея регионов") направлен на содействие развитию современных механизмов участия СО НКО в оказании социальных услуг в субъектах РФ. Уже выявлены, собраны и размещены в открытом доступе лучшие практики и инновационные проекты. По итогам презентаций регионы получают обратную связь от профильных федеральных органов власти и экспертов по дальнейшей настройке своих программ развития некоммерческого сектора. Особое внимание уделяется внедрению инновационных технологий в регионе, и уже сформирована открытая общедоступная библиотека успешных практик.