Более тысячи тюменских школьников сошлись в бою на радиоуправляемых танках

| Фото: РПОД Булава-Т | Фото: РПОД Булава-Т

Более тысячи ребят в девяти школах Тюмени приняли участие в военно-патриотических играх танкового турнира "ТТ-72", которые проходили с 1 ноября по 11 декабря.

Юные танкисты с помощью радиоуправляемых моделей танка Т-34 в масштабе 1:16 сходились в дисциплине "встречный бой". 81 команда не только состязалась в ловкости управления танком на мобильном полигоне, но и демонстрировала знания по истории Великой Отечественной войны. Литературно-музыкальные композиции для участников "ТТ-72" исполнял хор ветеранов "Солнце мое".

Победители представят свои школы на втором городском турнире. Он пройдет 17 декабря в школе №25, начало - в 10 часов. Более 16 команд примут участие в соревнованиях, на которых будут разыграны два кубка депутатов Тюменской областной думы: кубок Александра Ширыкалова и кубок Ольги Швецовой.

Как сообщают организаторы турнира, региональное общественное патриотическое движение "Булава-Т", в проведении мероприятия были задействованы более 50 волонтеров, которые не только помогали проводить мастер-классы и соревнования, но и попробовали себя в роли судей и инструкторов.

Соревнования проходят при поддержке Тюменской областной думы с использованием средств Фонда президентских грантов.