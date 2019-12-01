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Более ста сорока участников игротеки узнали о выдающихся отцах Тюменской области

Общество, 18:21 16 декабря 2019

Совет Отцов при УПР в Тюменской области | Фото: Совет Отцов при УПР в Тюменской области

Более 140 человек приняли участие в конференции-игротеке проекта "Отцовский meet-up: Земля Отцов_72", которая прошла в ТюмГУ 14 декабря.

С приветственными словами к аудитории обратились уполномоченный по правам ребенка в Тюменской области Андрей Степанов и заместитель главы Тюмени Павел Перевалов. Гости игротеки из краткой вводной лекции узнали о знаменитых отцах, живших на тюменской земле в XX-XXI веках. Подробнее в историю родного края их погрузила игра.

За победу состязались команды администрации Тюмени, гимназии №16, Юнармии, Антипинского НПЗ, Российских студенческих отрядов, центра "Семья", Тюменского госуниверситета и другие. Победителем игротеки стала команда гимназии №16. Дети получили игровые комплекты, медали, фирменные футболки и кружки с логотипом проекта. Помимо этого, среди участников конференции разыграли супер-приз от Центра семейных и молодежных инициатив "База Героев" - настенные часы с символикой Тюменской области.

Напомним, предыдущая игротека прошла 23 ноября и собрала более 60 человек.

Организаторы проекта - Ассоциация семейного спорта и физической культуры Тюменской области при финансовой поддержке регионального департамента культуры, организационном сопровождении Совета отцов при УПР в Тюменской области и Школы одаренных ТюмГУ.

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Дарья Казакова

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# Александр Чехонин , игротека , настольные игры , Совет отцов , ТюмГУ

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