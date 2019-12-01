В "Школе ЖКХ" подготовили пятьдесят общественных жилищных инспекторов

| Фото: Комиссия по поддержке СО НКО, развитию благотворительности и добровольческого движения Общественной палаты Тюменской области | Фото: Комиссия по поддержке СО НКО, развитию благотворительности и добровольческого движения Общественной палаты Тюменской области

Около 50 общественных жилищных инспекторов прошли подготовку в "Школе ЖКХ". Заключительное занятие социально значимого проекта, реализуемого региональным отделением Центра общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства, прошло 13 декабря.

Напомним, проект проходил в два этапа. В сентябре 2019 года года восемь групп слушателей приняли участие в серии просветительских семинаров по актуальным вопросам общественного контроля в сфере ЖКХ. 160 тюменцев прошли обучение по базовым вопросам в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Среди рассмотренных тем были основные нормативно-правовые акты, регулирующие вопросы в сфере ЖКХ, понятия и виды основных форм собственности, специфика регулирования совместного пользования имуществом многоквартирных домов, права и обязанности собственников жилых помещений и многие другие.

По итогам просветительских семинаров была сформирована группа из самых активных и заинтересованных участников. Им предстояло пройти углубленную подготовку, благодаря которой они могли получить статус общественного инспектора в сфере ЖКХ. Первоначально организаторами планировалось ограничить количество участников второго этапа обучения до 35 человек, но проект “Школа ЖКХ” вызвал настолько серьезный интерес у жителей Тюмени, что число слушателей было решено расширить почти до полусотни.

На протяжении шести занятий активные тюменцы подробно изучали актуальные вопросы, связанные с жилищно-коммунальным хозяйством и деятельностью в сфере общественного жилищного контроля. Помимо лекционных занятий, будущие общественные жилищные инспекторы рассматривали проблемные кейсы, основанные на реальных случаях из практики НП “ЖКХ-контроль”, проводили индивидуальные консультации для граждан по месту жительства и участвовали в реальных мероприятиях общественного контроля.

На завершающем занятии "Школы ЖКХ" с обращением к участникам проекта выступила начальник отдела аналитико-правовой работы Государственной жилищной инспекции Тюменской области Ирина Парфенова. Она рассказала собравшимся о наиболее часто встречающихся вопросах, поступающих от собственников жилых помещений многоквартирных домов и о практике взаимодействия органов контроля и надзора с управляющими компаниями. Как сообщают в Общественной палате Тюменской области, по словам Ирины Парфеновой, для роста качества услуг крайне важно, чтобы повысился уровень знаний граждан о своих правах и обязанностях.