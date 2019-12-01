Тюменцев просят помочь малоимущим семьям встретить Новый год за праздничным столом

| Фото: ТРОО "Тепло души детям-сиротам" | Фото: ТРОО "Тепло души детям-сиротам"

Собрать и передать продукты людям, которые оказались в трудной жизненной ситуации, предлагают тюменцам волонтеры Тюменской региональной общественной организации "Тепло души - детям-сиротам".

Приближается Новый год, но не у всех семей есть средства, чтобы организовать праздничный стол, отмечают добровольцы. Помощь можно передать на склад организации по адресу: ул. 50 лет Октября, 63а, о времени лучше предварительно договориться по телефону 8-932-327-40-25 (Анна).

На регулярной основе склад помощи для людей, находящихся в трудной жизненной ситуации, принимает женскую, мужскую и детскую одежду и обувь любых размеров и сезонов, игрушки, подгузники и средства гигиены для малышей, а также непортящиеся продукты: крупы, консервы и так далее. Плюшевые игрушки и обувь на каблуке не принимаются.

Подробности о работе ТРОО "Тепло души детям-сиротам" - в группе.

Дарья Казакова