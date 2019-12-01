Шадринские кадеты присоединились к тюменской "Стальной гвардии"

| Фото: из группы танкового турнира "Стальная гвардия" | Фото: из группы танкового турнира "Стальная гвардия"

130 воспитанников Губернаторской Шадринской кадетской школы-интерната приняли участие в соревновании на радиоуправляемых танках, организованном тюменскими общественниками. Состязание стало одним из этапов межрегионального турнира "Стальная гвардия", который объединил Тюменскую, Курганскую, Челябинскую и Свердловскую области.

Как рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" директор Центра патриотического воспитания "Достойный выбор" Максим Шереметьев, Шадринск принимал танковый турнир впервые. Участники активно включались в прохождение трассы, а руководство школы-интерната выразило заинтересованность в создании на собственной базе секции по танко-модельному спорту.

События, подобные этапу "Стальной гвардии", планируется проводить в учреждении на системном уровне.

Максим Шереметьев пояснил, что во всех соседних регионах, входящих в территорию проведения межрегионального турнира, уже есть все необходимое для организации танковых соревнований. В областные центры областей были переданы по два радиоуправляемых танка Т-90 или Т-34 и мобильное игровое полотно. В Кургане проведением турниров занимается региональный Совет отцов.

Тюменские общественники в будущем планируют заниматься подготовкой инструкторов для работы на местах и развитием новых направлений "Стальной гвардии".

"Наша задача - не ездить в города и районы и проводить состязания, а зажигать интерес к проекту у других организаций, передавать им опыт, предоставлять возможности, вовлекать в эту профориентационную работу по дистанционному управлению роботизированной техникой все больше ребят в других субъектах России и в первую очередь в Уральском федеральном округе", - отметил Максим Шереметьев.

Турнир проводится на средства гранта, предоставленного Федеральным агентством по делам молодежи.

Дарья Казакова