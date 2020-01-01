Стартовал конкурс "Команда Урала"

| Фото: командаурала.рф | Фото: командаурала.рф

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Стартовал второй конкурс "Молодежный управленческий резерв Уральского федерального округа – команда Урала", сообщают организаторы - аппарат полномочного представителя президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе и Уральский институт управления – филиалом РАНХиГС.

Подать заявку можно на сайте командаурала.рф до 9 февраля 2020 года. К участию приглашают молодых людей в возрасте от 17 до 30 лет.

Цель конкурса – выявление, развитие и поддержка перспективных молодых людей, обладающих высоким уровнем развития лидерских качеств, управленческих и профессиональных компетенций.

В 2019 году победителями "Молодежного управленческего резерва Уральского федерального округа – команды Урала" стали 22 человека от Тюменской области, в целом по УФО - 111 человек, которые прошли либо еще проходят стажировки, также они получили дополнительное образование в РАНХиГС.

"Ключевым отличием этого года является разделение участников на два потока. Это позволит расширить количество соискателей и даст возможность проявить себя различным группам молодежи", - отметил полномочный представитель президента в УФО Николай Цуканов.

В первом потоке – "Будущий управленец" – смогут участвовать старшеклассники и студенты от 17 лет. Второй поток – "Молодой профессионал" – предназначен для молодых людей до 35 лет. Финал конкурса состоится на форуме "УТРО-2020" в Первоуральске Свердловской области.

В феврале состоится онлайн-тестирование и диагностика профессиональных способностей конкурсантов. Прошедшие отбор участники пройдут дистанционную образовательную программу от Уральского института управления – филиала РАНХиГС.

Дарья Казакова