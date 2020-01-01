Проекты тюменской молодежи ждут на конкурсе "Моя страна - моя Россия"

| Фото: группа всероссийского проекта «Моя страна - моя Россия» во ВКонтакте | Фото: группа всероссийского проекта «Моя страна - моя Россия» во ВКонтакте

В 20 номинациях могут представить свои проекты участники XVII конкурса молодежных авторских проектов "Моя страна – моя Россия", прием заявок на который завершится 24 февраля.

Среди номинаций - "Слово о моей стране" для молодых журналистов, "Моя страна. Моя история. Моя Победа", приуроченная к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, "Моя семья: преемственность, ценности и смыслы", "Моя Арктика", "Большая технологическая разведка моей страны", очный тур которой пройдет на площадке Пермского политехнического университета, специальная номинация для для иностранцев и соотечественников, проживающих за рубежом "Города-побратимы наших стран", "Мой город" и другие.

Подробно о каждой номинации можно прочитать на сайте конкурса. Участниками могут стать молодые люди из всех субъектов РФ в возрасте от 14 до 35 лет.

Заочная экспертиза проектов и определение участников очного этапа продлится с 25 февраля по 1 апреля. Очный тур для тех, кто старше 18 лет, пройдет с 1 апреля по 6 июня. Награждение авторов лучших проектов состоится на площадке Петербургского международного экономического форума в июне. Очный тур и награждение участников в возрасте до 18 лет пройдет в Международном детском центре "Артек" осенью 2020 года.

В 2020 году всероссийскому просветительскому проекту "Моя страна — моя Россия" исполняется 17 лет. Проект родился в Рязани в 2003 году на первом всероссийском семинаре-совещании по развитию молодежного парламентаризма. Идея конкурса – в привлечении потенциала молодежи к решению острых вопросов социально-экономического развития российских регионов, городов и сел. В 2019 году в нем приняли участие более 34,5 тыс. человек.