Когнитивную IT-лабораторию 55+ откроет региональный фонд "Старшее поколение"

| Фото: фонд «Старшее поколение» | Фото: фонд «Старшее поколение»

Проект "Когнитивная IT-лаборатория 55+" разработали специально для людей, страдающих деменцией. Это будет мобильное приложение, которое позволит специалистам контролировать ход заболевания. Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщила член правления Тюменского регионального благотворительного фонда "Старшее поколение" Ксения Аухадиева.

"Мы разрабатываем мобильное приложение "Дневник памяти", которое предназначено для тренировки мозга и профилактики деменции у пожилых граждан, станет полезным ресурсом людям, у которых диагностировано умеренное когнитивное расстройство. Приложение включает в себя методики арт-терапии и музыкотерапии, состоит из простых игр, полностью адаптированных и доступных для пожилых людей. Игры предназначены для повышения уровня умственной гибкости пациента и его эмоционального контроля, умения решать проблемы, улучшения внимательности, памяти и речи. Кроме того, технический ресурс будет оснащен функцией диагностики когнитивных расстройств и ранних признаков деменции", - рассказала она.

Диагностикой деменции у пожилых людей занимаются профессиональные психологи. А вот играми займутся "серебряные" волонтеры.

"Мы сформируем группу добровольцев, примерно 270 человек, начнется процесс обучения. Мы закупим мультимедийное оборудование: планшеты, телефоны. Обучим волонтеров работе с гаджетами, с мобильным приложением. После этого соберем в группу дементных больных, которые и будут проходить этот курс", - говорит Ксения Аухадиева.

Мобильное приложение применят не только в Тюменском областном геронтологическом центре, но и в 25 филиалах фонда, которые работают в муниципальных образованиях Тюменской области. Участниками проекта смогут стать 1 тыс. 350 человек.

Проект когнитивной IT-лаборатории 55+ направлен в Фонд президентских грантов на первый конкурс 2020 года. На реализацию проекта авторам необходима поддержка в размере более 1 млн 840 тыс. рублей. Фонд "Старшее поколение" был образован в 2013 году. За это время были привлечено 18 грантов, в том числе пять – президентских.

Напомним, от Тюменской области 113 заявок от НКО направлено на конкурс. Его итоги станут известны после 21 февраля.

Анжела Лебедева