Хоккей с мячом и салки организуют для тюменской детворы "Капитаны двора"

| Фото: официальная группа «Капитаны двора» во ВКонтакте | Фото: официальная группа «Капитаны двора» во ВКонтакте

Хоккей с мячом, салки "Мушкетеры", игра "Парашют" - это и не только проведут волонтеры проекта "Капитаны двора" во дворах Тюмени в период зимних каникул. 15 капитанов организуют досуг тюменской детворы. Всего более 40 волонтеров участвуют в проекте.

Об этом корреспонденту информагентства "Тюменская линия" сообщил руководитель проекта "Капитаны двора" Павел Притупа.

"Во дворах будем играть в хоккей с мячом, салки "Мушкетеры", игра "Парашют" и будет организована танцевальная площадка. Также мы будем играть в снежки во дворах, в которых есть огороженная сеткой площадка. Это будут не обычные снежки, а резиновые мячики, которые применяют в японской игре - юкигассен. Каждому участнику выдается защитный шлем, манишка. Команды семь на семь будут играть в японские снежки", - рассказал он.

Продолжительность программы – 1 час. Инвентарь для проведения игр капитаны приносят свой. Помимо подвижных игр, они катают детей на сноуборде.

"Мы принимаем заявки на проведение чемпионатов между домами по юкигассен. ЖК "Апрель" уже направил нам такую заявку. Есть в планах провести зимний чемпионат дворовых игр: хоккей с мячом, салки и снежный бой. Он пройдет 8 января", - добавил Павел Притупа. Заявки на проведение игр можно направить в группу проекта "Капитаны двора" во ВКонтакте.

Анжела Лебедева