Участникам зимней смены в "Ребячьей республике" рассказали о социальном проектировании

| Фото: Ребячья республика во Вконтакте | Фото: Ребячья республика во Вконтакте

О социальном проектировании, опыте участия в грантовых конкурсах и возможностях самореализации в некоммерческом секторе рассказал участникам зимней каникулярной смены "Т.Ч.К, Смена года" в областном детском оздоровительно-образовательном центре "Ребячья республика" общественный деятель и предприниматель Николай Петренко.

Директор Центра семейных и молодежных инициатив "База героев", руководитель проекта Team Force стал первым спикером проекта "Креативные завтраки", где в неформальной обстановке гость в течение часа рассказывает о заявленной теме через опыт своей профессиональной деятельности, а ребята могут задать вопросы, появившиеся в ходе выступления.

Зимняя смена в "Ребячке" носила социально-педагогическую направленность. 30 ребят из Тюменской области и Ямало-Ненецкого автономного округа настолько заинтересовались работой Николая Петренко, что не отпускали его даже после того, как истекло запланированное время.

"Это было весело! Первая моя аудитория, которая не переставала задавать вопросы, даже когда мы выбились из графика и вышли из зала в коридор. Расспрашивали обо всем, начиная от того, на каком автомобиле я езжу, заканчивая вопросами о планах на ближайшие три года. Больше всего из моих проектов их заинтересовал Team force, дети захотели поучаствовать в нем", - рассказал Николай Петренко.

Напомним, проект Team Force призван помочь горожанам быть готовыми к любым чрезвычайным ситуациям. Он включает в себя мастер-классы по оказанию первой помощи при ДТП, ожогах и поражениях током, а также конкурс профессионального мастерства, в котором можно будет проверить полученные навыки в условиях, максимально приближенных к реальным.

Дарья Казакова