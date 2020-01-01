"Дежавю" в драмтеатре: особые тюменцы закружатся в танцах на колясках

| Фото: Марины Котмановой во ВКонтакте | Фото: Марины Котмановой во ВКонтакте

Инклюзивный спектакль "Дежавю" в Тюменском драматическом театре состоится 3 февраля. Для общественного руководителя клуба "Особая мама", "Мисс Оптимистки", участницы городских конкурсов для людей с ограниченными возможностями здоровья, члена нескольких общественных инклюзивных организаций тюменки Марины Котмановой это большое событие.

Будет полный зрительный зал, красивые сценические костюмы, и Марина закружится в танце на коляске. Она танцует около 20 лет – почти столько же, сколько не ходит, выиграла всероссийский чемпионат по танцам и призы европейских турниров, выступала в Японии, Голландии и Израиле, но по-прежнему волнуется перед выходом на сцену.

"Это необычная постановка: в ней участвуют люди с ограниченными возможностями, профессионалы и любители. Собрать на одной сцене такое число людей, научить их взаимодействовать – это здорово. Первый показ в драмтеатре собрал полный зал", - рассказывает Марина Котманова.

| Фото: Марины Котмановой во ВКонтакте | Фото: Марины Котмановой во ВКонтакте

Для танцев у тюменки есть спортивная коляска. Затраты на нее, а также костюмы, расходы на поездки для участия в соревнованиях, обеспечиваются из бюджетных и спонсорских средств. Хороших людей в Тюмени много, считает Марина Котманова, и маленькие добрые поступки они совершают ежедневно, даже когда всего лишь пропускают без очереди или помогают войти в автобус.

Марина Котманова называет себя активной горожанкой. Говорит, что город медленно, но верно подстраивается под потребности таких, как она, тюменцев с ограниченными возможностями здоровья.

"Доступная городская среда формируется небольшими шагами, но движение вперед есть. В Тюмени, по сравнению с другими российскими городами, ситуация лучше: есть низкопольные автобусы, появляются маршрутки, приспособленные для удобства колясочников, но их пока мало. Удобно, что МФЦ есть в разных районах, можно выбрать ближайший. Действует социальное такси, только заказывать его нужно за несколько дней, - рассказывает она. – Социальные учреждения приспособлены для колясочников, например, в моей поликлинике есть пандусы и лифт. Но это не во всех домах еще есть возможность сделать особые условия. Где-то могут быть против соседи или нет технической возможности".

Недавно тюменка приняла участие в исследовании социального самочувствия людей с ограниченными возможностями Тюменской области. Отвечая на вопрос, что беспокоит тюменцев с инвалидностью, Марина Котманова, как руководитель клуба "Особая мама", отметила, что у женщин-колясочниц с маленькими детьми есть пожелание обеспечить доступ в детские садики и школы не только в помещения на первом этаже.

Татьяна Ковалева